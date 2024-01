A minap csomagtartó tálcát kerestem az interneten. Meg is találtam a megfelelő, amit meg is rendeltem. Pár napon belül meg is érkezett a termék, és már két hete gondoskodik csomagtartóm tisztaságáról. De! Azóta bármire kattintok - úgy a telefonon, mint a számítógépen -, szinte minden reklám nekem szól, csak nekem és buzdít arra, hogy vásároljak ilyen terméket, azaz csomagtartó tálcát. Kezdem már unni! Vajon meddig tart ez még? Hogyan lehetne jelezni, hogy már megtaláltam az igazit? Esküvő után sem vegzálják az embert a barátai, hogy ezt, vagy azt a csajt nézd meg!

Ödy