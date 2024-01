Ami biztos, az az, hogy nem további autóutak építésében van a jövő. Mert azok csak tovább növelnék a lassan már amúgy is elviselhetetlen autósforgalmat, és a környezetszennyezés is csak emelkedne. Ezzel szemben a kötöttpályás közlekedés környezetbarát megoldás. Útépítés helyett tehát inkább a helyi tömegközlekedés fejlesztésében kellene gondolkodni. Ha a vasúti sínek nem is vonhatók ebbe bele, akkor is a P+P parkolóknak lenne létjogosultsága. Persze csak abban az esteben van ennek értelme, ha a szolgáltatás kiegészülne a helyi buszjáratok folyamatos közlekedésével, a parkolót a város különböző pontjaival összekötve.

Név és cím a szerkesztőségben