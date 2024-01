- Háromnegyed órát várakoztam a Biokom ügyfélszolgálata előtt, hogy az éves parkolóbérletem kiváltsam. Később megtudtam, hogy online is intézhettem volna, mert magánszemélyként vásároltam, nem cégként, és nem is kedvezménnyel. Tehát se lakcímkártyát, se céges papírokat nem kellett bemutatnom. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb hírverést érdemelne, hogy a parkolóbérletek kapcsán bizonyos ügyek online is intézhetők. Persze az, hogy miért nem az összes, teljességgel érthetetlen. Ahogy az is, hogy a két ünnep között miért kellett zárva tartani - fogalmazta meg véleményét olvasónk.