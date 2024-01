Az Árkád mosdójával kapcsolatban több véleményt is olvashatunk az utóbbi napokban a bama.hu-n és a DN-ben: a történetnek azonban van egy másik oldala is, amire szeretnék rávilágítani. Egész nap azt halljuk, hogy a kedves vendégek reklamálnak, miért kell fizetniük a 200 forintot. Szidják az ott dolgozókat, elmondanak minket mindennek. Pedig, ha csak egyetlen napot eltöltenének velünk, biztos, hogy másképp látnák a helyzetet.

Szögezzük le, a bejutás valóban komplikáltabb, mint eddig, de minden részletesen ki van írva, a tájékoztatást csak el kellene olvasni. Az ott dolgozók készségesen segítenek mindenben, amiben csak tudnak. A bejutásban is. De! Hiába jön valaki parkolójeggyel - azzal nem tudjuk beengedni. Hiába jön valaki "kilométeres" blokkokkal az ételudvarból - nem tudjuk beengedni. Hiába jön gyerekkel - aki egy méternél magasabb, díjat kell a mosdó használatáért fizetnie. Kamerák vigyázzák a szabályok betartását. És igen, szólunk azért, ha valaki át kar ugrani a korláton. Mert sajnos ilyen is van. Sokan akár a kulcslyukon is bemennének, csak ne kelljen fizetniük. Egészen abszurd helyzetek is adódnak...

És fizetni kell a szolgáltatásért, hiszen a papír, a szappan, az áram, a víz is pénzbe kerül. Ezt sokan nem értik meg, nagyon sok a szemtelen, arrogáns, lekezelő vendég. És hogy mit hagynak maguk után? Vibrátor a női mosdóban, üres vodkás üveg az intim tartóban, fekália a sarokban, piszkos alsónadrág a vécékefe tartóban. Van, hogy vizeletben úszik a helyiség, és bizony a vécé lehúzása is sok esetben elmarad. Minden vendég után takarítunk! Ami pedig nincs „lebetonozva" azt ellopják. Ezért kellett például a vécépapírtartót is lelakatolni. Mégis elvárás, hogy tisztaság fogadja a betérőket. Ha bent dolgoznak a takarítók, az a baj, régebben kint várakoztak, akkor meg az nem tetszett sokaknak. Mindig van valami kifogás. Szerencsére azért vannak olyan vendégek is szép számmal, akik megköszönik a munkánkat, megdicsérve, hogy patyolat tiszta helyiség fogadja őket a mosdóban. Rengeteget dolgozunk azért, hogy ez így legyen!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.