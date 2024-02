Végtelenül szomorú vagyok, mert a kedvenc kutyánk elhunyt. Még élhetne, ha lenne Pécsett éjszakai állatorvosi ügyelet. De sajnos nincs. A legközelebbi hely, ahol el tudták volna látni, Dunaföldvár. Régebben vittünk már oda lovat is éjjel, meg is gyógyították. Két évvel ezelőtt egy kutyussal is jártunk az ottani éjszakai ügyeleten, őt is meggyógyították. Most a kutya éjjel lett rosszul, felhívtuk a dunaföldvári rendelőt, elmondtuk a tüneteket, amelyek alapján bélcsavarodásra gyanakodott az állatorvos. Azonnal autóba ültünk, de sajnos a kutya félúton meghalt. Ha lenne Pécsett éjszakai állatorvosi ellátás, a kedvencünk még élne. Az orvos azt mondta, ha másfél órán belül eljut az állat az operációig, akkor megmenekül. Sajnos nem sikerült ennyi idő alatt otthonról a rendelőig jutni. Csak ismételni tudom: végtelenül szomorú vagyok. És nem értem, hogy egy Pécs nagyságú városban hogy fordulhat elő az, hogy nincs éjszaka senki, aki segítsen az azonnali ellátásra szoruló állatokon. Az állatkínzást a jogszabály súlyosan bünteti - nagyon helyesen. Amiből arra lehet következtetni, hogy fontos az állatok védelme. Akkor a megfelelő, életmentő egészségügyi ellátásuk folyamatos biztosítása hogyhogy nem az?!

