Unokámmal voltunk az Árkádban. Miután elköltöttünk a boltokban 30 ezer forintot, és a kávézóban 3 ezret, a kisunokámnak vécére kellett menni. Hat éves, és egyedül nem mertük beengedni, feleségem ment volna be vele. A kísérő azonban nem mehet be ingyen - gondolom abból a megfontolásból, hogy hátha ő is használja a vécét -, így 400 forintért tudott a kisgyermeknek pisilni. Szégyenteljes hozzáállásnak tartom. A vásárlók könyvében ezt szóvá is tettem, a panaszunkra a következő választ kaptuk: "A mosdóhelységbe való bejutás és a jegyvásárlási feltételek a mosdó előtt jól látható helyen kifüggesztésre kerültek, mind szöveges, mind pedig képi illusztrációkkal kiegészítve. A bevásárlóközponttal egyeztetve a gyermekek számára biztosított bejárat egységesen 100 cm-ben lett meghatározva. Kísérőjegy alkalmazására nincs lehetőség figyelemmel arra, hogy itt célhoz kötött szolgáltatás igénybevételéről van szó, melyet kedves vásárlók a fentiek értelmében önállóan tudnak igénybe venni."

A válaszban leírtak a gyakorlatban tehát azt jelentik, hogy ha egy gyermek 6 éves, de már 110 centi magas, akkor diszkriminálják, és csak dupla áron pisilhet. Hiszen a gyerek után is fizetni kell, és a kísérőnek úgyszintén. Mert a kísérő elengedhetetlen, hisz ki az, aki beenged egy 6 éves gyereket egy vadidegen helyre egyedül pisilni?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.