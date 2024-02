Ezek szerint, ha a fizetős övezetek határán lévő utcákban lakók kérik, akkor mindig egyre inkább kiterjesztik a zónákat? Mert most a Bálicsi út alsó szakaszán, illetve annak környékén élők kezdhetnének panaszkodni, hogy házaik, lakásaik közelében nem találnak parkolóhelyet, mert azt elfoglalják azok, akik a fizetős zónák kiterjesztése miatt most ezekbe az utcákba kényszerülnek. Ha ez így halad tovább, akkor nem is kell elaprózni, kössék díjhoz a város egészében a parkolást!

