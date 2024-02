Egyrészt örömteli, hogy az építkezés miatt a kertvárosban élőknek - hiszen főként ők a célközönség - nem kell lemondanunk erről a vásárlási lehetőségről, másrészt viszont szomorú, hogy a nyitva tartási idő nem a vevők érdekeit szolgálja.

A Diana téri piac korábban reggeltől késő délutánig nyitva tartott. Megszoktuk, szerettük ezt a "menetrendet". Most, az ideiglenes helyen reggel hatkor nyitnak, és délután kettőkor már be is zárnak. Ami azt jelenti, hogy ha valaki dolgozik, és reggel nincs ideje piacozni, viszont délután, munka után szeretne az otthonához közel bevásárolni, akkor azt nem tudja megtenni.

Kénytelenek vagyunk ezért máshol beszerezni a zöldséget, gyümölcsöt, egyebeket.

Azt gondolom, hogy a nyitva tartási idő meghosszabbítása az árusoknak is kedvezne, hiszen biztos, hogy délután két óra után is jelentős forgalomra tehetnének szert. Remélhetőleg, ha az új piac elkészül, az ismét minden nap, és késő délutánig nyitva tart majd. Viszont jó lenne, ha nem kellene nekünk addig várni. Javaslom tehát az illetékeseknek, hogy az árusokkal egyeztetve, a vevők érdekeit és igényeit szem előtt tartva hosszabbítsák meg a nyitva tartási időt az ideiglenes piacon is.

