A napokban a pályaudvar mellett leültem egy félreeső helyen, hogy egy kicsit megpihenjek. Egyszer csak mellettem termett egy hölgy, és kedvesen, barátságosan köszöntött, mintha csak ismernénk egymást. Amikor odaért a padhoz, elkezdett kipakolni a táskájából – ágyneműt, zoknit, mindenféle holmit kivett, és szinte tömködte volna bele az én szatyromba. Azt mondta, Erdélybe utazik, és úgyse viheti át ezeket a dolgokat a határon, ezért inkább itt hagyja nekem ajándékba. Majd miután kipakolt, kérte, hogy azért valamennyi kis pénzt adjak már neki, hisz mégis csak egy csomó holmit hagy itt nekem.

Természetesen nem adtam egy fillért se.

Visszapakoltattam vele mindent, ő elsétált. Gondoltam, akkor ez a történet itt véget is ért. De nem. Negyedóra elteltével megjelent egy másik hölgy, hasonló áruféleségekkel, mint az előző. Odajött hozzám, és megkérdezte, mennyi pénzt adtam az előző nőnek. Mondtam, hogy semennyit, erre ő is odébbállt. Ismerőseimnek elmeséltem az esetet, és többen is azt mondták, hogy ez nem új jelenség, régóta próbálkoznak ezzel a trükkel a buszpályaudvarnál ezek az asszonyok. Ha ez valóban így van, akkor miért nincs senki, aki megakadályozza, hogy idős embereket ily módon zaklassanak?

