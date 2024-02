A rendeletmódosításról és arról, hogy az február elsejétől érvényes, egyetlen cikkből lehetett értesülni. Hivatalosan az érintett területen lakók figyelmét semmivel nem hívták fel a változásra. Február elsején semmi nem utalt arra, hogy ez tényleg így lesz. Automata sem volt, a régi parkoló zónahatárokat jelző táblák is az addigi helyükön voltak, és se a Biokom, se az önkormányzat honlapján nem volt olvasható egyetlen szó sem a parkolózónák változásairól.

Parkolás: sokan bosszankodnak miatta

Február 10-e környékén az tűnhetett fel a részletesebben nézelődőnek, hogy kihelyeztek az egyik társasház mellé egy parkolójegy automatát. Február 19-én kiküldték a területre a parkolóellenőrt, aki reggeltől kezdve egész nap a területen körözött, feltehetően több száz bírságot osztott ki. A mi autónkat 9.29-kor bírságolta meg. Délután 13 óra körül futottunk vele össze, és még akkor is kemény munkában volt a területen.

Az autók számát és azok napközbeni váltását tekintve, minimum 500 ezer forint extra pótdíjbevételt gyűjthetett össze ezen az egy napon. Elmondása szerint neki kiadták, hogy mától, azaz február 19-től éles a területen a fizető parkolás, és az volt az utasítás, hogy menjen, végezze a dolgát. Arról, hogy a fizetős parkolási rendet beélesítették se az önkormányzat, se a Biokom weboldalán semmilyen információ nem szerepelt, még aznap késő délután sem.

Két dolog utal a fizetős rendszer indítására: az egyik, hogy levették a zónahatárt jelző táblákat és működik az automata. A másik, hogy ha előkeresi valaki a parkolásról szóló önkormányzati rendeletet, akkor annak már a hatályos, bővített kiadása szerepel a neten.

Nem hinném, hogy mindenkitől az az elvárt, hogy naponta ellenőrizze a helyi rendeletek változásait...

A fizetős parkolást részben az ott lakók kérésére, a lakók érdekében vezették be. De kérdezem: korrekt, előzetes tájékoztatás helyett ezt úgy kell bevezetni, hogy mindjárt végigbüntetünk mindenkit?! Feltehetően mindenki megveszi, intézi a bérletet, ahogy gyorsan most én is, de az előzmények tükrében - miután hangsúlyozom, nem kaptunk semmilyen információt a változás bevezetésének időpontjáról - sokan gondoltuk úgy, hogy akkor ez most ismét csak ígérgetés, és egy cikk hatására nem rohangáltunk ezreket kidobni az ablakon.

