Nem az iskolába való az okostelefon - jelent meg a vélemény a Postabontásban. Én is azt gondolom, hogy az nincs rendjén, ha a gyerekek az iskolai szünetekben a készüléket nyomkodják ahelyett, hogy beszélgetnének, vagy egymással játszanának. Viszont azt is látni kell, hogy más világot élünk, mint évtizedekkel ezelőtt. A gyerekek többnyire nem hazamennek a tanítási idő után, hanem különórákra, edzésekre, egyéb programokra. Már alsós korban is. És nem mindenkit tud az anyukája, vagy az apukája napközben fuvarozni - fontos, hogy a gyerekek elérhetők legyenek. Ehhez pedig az kell, hogy a telefon ott lapuljon a zsebükben. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy az oktatásba is célszerű lenne bevonni az okostelefonokat - ha a pedagógus által irányítva használnák különböző feladatokhoz a tanórákon, azzal nincs probléma. A szünetek inkább azok az időszakok, amikor indokolt a korlátozás - több olyan iskolát ismerek, ahol egyébként ez a gyakorlat. Ha valaki két tanóra között telefonálni akar, mert fontos, engedélyt kell kérnie hozzá. Követendő!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.