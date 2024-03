Erre azért lenne nagy szükség, mert ha például mentő érkezik valakihez a házba, vagy mondjuk bútort szállítanának ide, a járművek a hátsó bejárat közelében nem tudnak sehol megállni. Mert mindenütt autók parkolnak. Felfestés híján a bejárat közvetlen közelében is. A Biokom a tavaly februári jelzésemre reagálva kisvártatva helyszíni szemlét is tartott, és meg is állapították, hogy a kérés indokolt. Mindezek után vártam, hogy a sárga fekete csíkok is hamarosan megjelennek a járdaszegélyen.