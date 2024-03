Ahogy a könyvolvasás, úgy a tévénézés is ki fog menni a divatból. Utóbbinak a reklámok jelentik a halálát. A mai fiatalokat egyáltalán nem érdeklik a televízió által sugárzott műsorok, pedig abból is sokat tudnának tanulni. Ennek nem más az oka, mint az idegőrlő reklámok, amiket kéretlenül a nézőkre zúdítanak. Egy másfél órás film azért tart több mint két órán át, mert ránk kényszerítenek rengeteg ilyen felesleges információt. Nem csodálom, hogy ehhez egyre kevesebb embernek van türelme. Az enyém is fogytán.

