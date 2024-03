Egyetértek a Postabontásban megjelentekkel - a várost el fogja borítani a kutyaürülék, ha nem történik valami, ami megálljt parancsolna a szabálytalankodóknak. Örülnék, ha a közterület-felügyelet nyilvánosságra hozná azt az adatot, hogy például a tavalyi évben hány alkalommal bírságoltak meg ebtartót azért, mert nem szedte össze kedvence után az ürüléket. Én még egyetlen ilyen esetről se hallottam, és van egy olyan sejtésem, hogy a büntetés kiszabása nem is része a gyakorlatnak. Gondolom, hogy legfeljebb figyelmeztetés történik, ha van egyáltalán ellenőrzés. Nagyon sok helyi adót fizetünk, cserébe szerintem joggal elvárható, hogy tiszta legyen a környezet, amiben élünk. Ráadásul van helyi szabályozás is, csak, hát annak érvényt is kellene szerezni!

