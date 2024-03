A kerékpáros közlekedés szabályait beszélték át a gyerekekkel a rendőrök az egyik pécsi álalános iskolában - olvastam a hírt. Bizonyára több másik iskolába is ellátogatnak majd a rend őrei, ami üdvözlendő kezdeményezés. De gondolom, minden helyre nem tudnak eljutni, még városon belül se, nemhogy a falvakba. Pedig tavasztól őszig szinte nincs olyan gyerek, aki ne biciklizne, és bizony a közlekedés szabályait a legtöbben nem ismerik. De honnan is ismernék, hiszen az iskolában a KRESZ nem kötelező tananyag, a szülők pedig vagy fordítanak kellő figyelmet a tudnivalók átadására, vagy - rosszabb esetben - nem. Vagy még rosszabb esetben ők se ismerik a szabályokat. Bízom benne, hogy a terv, miszerint a közlekedési ismeretek kötelező tantárgy lesz az általános iskolában, mihamarabb meg is valósul!

