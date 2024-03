Az önkiszolgáló kasszák használatával kapcsolatban megoszlanak a vélemények, ahogy ezt a Postabontás rovatban is láthatjuk. A többség ódzkodik ezektől az automatáktól, mert úgy vélekednek, csak lassítják és bonyolulttá teszik a vásárlást. És nem mellesleg elveszik a pénztárosok munkáját. Hátrányként szokták említeni még azt is, hogy az önkiszolgáló kasszákkal az üzletekben elérhető szolgáltatások színvonala csökken, hiszen elvárható lenne, hogy az alkalmazottak "körülugrálják" a vásárlót, aki nem kevés pénzt hagy a boltban. Ezzel szemben a pénztáros feladatait a vásárlóra sózzák egyre több helyen. Mások viszont - ahogy én is - fejlődésként értékelik az automaták bevezetését és egyre nagyobb térhódítását. Úgy gondolom, hogy ha öt százalék kedvezményt biztosítanának az üzletek azoknak a vevőknek, akik az önkiszolgáló kasszát használják, kevesebben lennének azok, akik ágálnak az újítás ellen, és többen lennének hajlandók elsajátítani a használatát, a hagyományos pénztáraknál való hosszas sorban állás helyett.

