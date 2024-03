Az egyik hipermarketben volt vásárolni a feleségem. A városhoz közeli településen élünk, rendszeresen figyeljük az akciókat és ennek megfelelően tervezzük a bevásárlásainkat. Ezúttal az akció szerint sok egyéb mellett a narancsot is kedvezményesen kínálták. Kilónként 100 forintot lehetett spórolni. Pontosabban csak lehetett volna. A blokkot otthon átnézve derült ki, hogy az eredeti árat számolták az akciós helyett. Aztán pontosabban utána olvasva kiderült, hogy csak azok a vásárlók juthatnak kedvezőbb áron a gyümölcshöz, akik rendelkeznek a szükséges okostelefonos applikációval. Mindez azonban az üzletben nem derült ki, vagy ha ki is írták, az nem volt egyértelmű. Ha pedig egyértelmű lett volna, akkor is tulajdonképpen mindegy, mert telefonos applikációnk nincs. Viszont ha tudjuk, hogy így az eredeti árat kell fizetni, a feleségem nem utazik be külön ezért a városba. Persze megnézhette volna a blokkot az üzletben is, és akkor lett volna talán helye reklamációnak, de a pénztárnál általában olyan nagy a tumultus - miután a hagyományos kasszák közül jellemzően csak egy tart nyitva -, hogy a vásárlást követően inkább menekül ki a vevő az üzletből, így a blokk ellenőrzése otthonra marad. Kiszolgáltatottak a vásárlók ahelyett, hogy ők lennének kiszolgálva.

