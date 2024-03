Hétvégén nagybevásárlást tartottam, így a város több pontján is megfordultam, több üzletben. Autóval mentem, és mindegyik parkolóban találkoztam kéregetőkkel. Volt, ahol csak egy kartonra írt felirat jelezte, hogy pénzt kér a hölgy az általa nevelt unokáknak élelemre, másutt az autómhoz jött a fiatalember, és kért segítséget. A bevásárlókocsiban lévő százast tudtam felajánlani, amit el is fogadott. Amikor azonban a harmadik helyen a csomagtartóba pakolás közben mantrázta az alkoholszagtól bűzlő fiatalasszony, hogy hány gyerek várja otthon, és ételre kellene neki némi pénz, mert azt nincs miből megvenni, akkor már kezdett elfogyni a türelmem. Mondtam, hogy a vásárolt zsemlékből kettőt tudok nélkülözni, amit fintorogva, grimaszolva fogadott. Hangsúlyozom, egyik kéregető se volt agresszív, szoktam is segíteni, de az, hogy lépten-nyomon beléjük botlik az ember, kissé zavaró.

