Több cikk is megjelent az elmúlt napokban a Postabontásban, hogy a varjak zavarják a lakosságot, szennyezik a környezetet. Sajnos hiába írunk bárhová, az illetékesek a fülük bojtját sem mozdítják. Két esetben írtam a Biokomnak. Egyikben az engedély hiányára hivatkoztak. Február 19 -én pedig arról tájékoztattak, hogy a parkolók, játszóterek és járdák felett szedik le a fészkeket. Hát nem tették, legalább is a Nagy Imre úti körfogalom környékén meg sem jelentek. A fészkek a járda felett vannak, az állapotok láthatók. Most már arra hivatkoznak, hogy fészkelési idő van. Tehát, ahogy várható volt, megint csak a kezüket tárják szét, hogy nincs mit tenni.

