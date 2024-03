Lomtalanítás volt Pécsváradon az elmúlt napokban. Az utcára kitett kacatok közül sok mindent el is szállítottak, de az én esetemben három vödörnyi szemetet itt hagytak, valamint az öt autógumi - köztük teherautóra való - is itt maradt. Tájékoztattak arról, hogy a gumiabroncsok elszállítására lomtalanítás alkalmával nincs lehetőség, és javasolták, hogy vigyem azokat a hulladékudvarba. Az igazság az, hogy pont ezt szerettem volna elkerülni, hiszen öt abroncs elszállítása nem egyszerű feladat. Utánfutó kell hozzá, ha az nincs, akkor fuvarost kell fogadni. Mindegy, találtam megoldást, a héten el is vittem a gumikat a pécsváradi lerakóba, de legnagyobb meglepetésemre azokat nem vették át. Azt javasolták, vigyem Pécsre valamelyik hulladéklerakóba, talán ott szerencsém lesz. Nem akartam hinni a fülemnek! Fuvarozzam be az abroncsokat több tíz kilométerre, helyismeret nélkül kutassam fel, hogy a lerakót merre találom, és reménykedjek, hogy le is adhatom?! Mert ha ott is elutasítanak, akkor hozhatom haza, és tárolhatom tovább az udvaromban. Ráadásul mindez idő, és üzemanyag. Ha nem veszik át a hulladékom, feleslegesen autózok és csak a benzint fogyasztom.