Szerencsésnek tartom magam, mert olyan társasházban élek, ahol vannak lakók, akik különös gondot fordítanak az épület körüli zöldterület szépítésére. Többnyire idős emberek, akik közül néhányan korábban falun éltek, és a városba költözve is természetesnek tartották, hogy rendezett, szép környezet vegye őket körül. Idén is, ahogy kisütött a nap, máris megkezdték a bokrok metszését, a virágok ültetését, stb. Nem kell tehát feltétlenül a Postabontásban tett olvasói javaslatnak megfelelően versenyt rendezni ahhoz, hogy virágos legyen a panelházak környéke Elég, ha csak olyan emberek élnek ott, akik szeretik a szépet, és szívesen áldoznak is erre az idejükből. Mi, fiatalabbak, még napközben dolgozunk, a hétvégéink is a család körüli teendőkkel telnek, de megfogadtam, hogy ha én is elérem azt a kort, és nyugdíjba vonulok, folytatom a mostani idősek által elkezdett hagyományt. Mások is vehetnének példát róluk! És köszönjük a munkájukat!

