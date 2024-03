A varjútársadalomban is megindult az elvándorlás. Egyesek megunták a vidéki életet, beköltöztek a városba. Okos madarak - vagy inkább jó madarak - gyorsan átvették a városlakók szokásait, ebből is sajnos a rosszakat. Engedély nélküli fafoglalók lettek, szemetelnek, és nem takarítanak, hangoskodásukkal zavarják a szomszédokat, "tojnak" mindenre, és mindenkire. A védett madarak azért kapták a védettséget, mert hasznos tevékenységet folytatnak. Milyen hasznos tevékenységet folytat a városi varjú? Inkább rokonaival, a szürke varjakkal azonosult, melyek nem védettek - az év bizonyos szakaszában ritkíthatók - és sok kárt okoznak. Sokadik generáció kelt ki a tojásból, melyek csak ezt a létformát ismerik. Mivel hosszú életűek, és egyre csak szaporodnak, csak idő kérdése, hogy mikor foglalják el az egész várost. Korábban a természetvédők már elkövették azt a hibát, hogy a kormoránokat védetté nyilvánították. Kiderült, hogy sok kárt okoznak, most megpróbálják ritkítani őket, ami nem egyszerű. A vadászok tudják, hogy egy adott terület mennyi vadat tud eltartani, ezt csak létszámszabályozással lehet elérni. A varjak döntöttek. Most az embereken a sor, hogy lépjenek. A békés egymás mellett élés megteremtése érdekében. Ha kell, keményebb eszközökkel.

