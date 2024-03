A napokban mesélte egy jó barátom, hogy miként járt kissé pórul a biztosítójával. A tanulság levonandó. A barátom kisebb kárt szenvedett, ezért - élve a modern világ csodájával - interneten keresztül bejelentette azt a biztosítójánál. A programban kitöltötte a kért adatokat, köztük megadta a bankszámlaszámát is, ezután elküldte a bejelentést a kárszakértőnek.

Mivel tíz napig semmilyen visszajelzést nem kapott, telefonon érdeklődött. Ekkor közölték vele, hogy igaz, hogy a rendszer kötőjel nélkül kéri a bankszámlaszámot, de ahhoz, hogy utaljanak, a számlaszámot kötőjellel is meg kellett volna adnia. Erre figyelmeztetés amúgy nem volt. Ráadásul, mivel a biztosítójával internetes kapcsolatban áll, valamint csoportos beszedéssel fizeti be a díjait, így a bankszámlaszámát a biztosító is ismeri.

A kis hibát tehát a társaság, annak észlelése után, maga is javíthatta volna. Ehelyett ültek az ügyön, meg a kiutalandó pénzen. Amennyiben nincs személyes érdeklődés, ki tudja meddig. A pénz a biztosítónak kamatozott, használta az ügyfél pénzét. Kérdés, hogy ez mennyire gyakorlat, és éves szinten ezzel a kis trükkel mennyit keres a biztosító. Ügyfélbarát módon küldhettek volna egy értesítést a hiány pótlására, és minden rendben lett volna. Igaz akkor a pénz másnál kamatozott volna.

