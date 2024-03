Múlt pénteken a kocsimat vittem szervizbe. Fehérhegyre menet szomorúan tapasztaltam, hogy a régi buszmegállóban lévő kőépület milyen lerobbant állapotban van. A hetvenes években működő üzlet volt itt, büfé jelleggel. Még cukrászsüteményeket is lehetett itt rendelni. Mellette trafik és újságos volt, a nyilvános telefonokhoz itt még tantuszt is lehetett vásárolni. Nem értem, hogy miért hagyják lepusztulni ezt a szép épületet. Mindez azért is érthetetlen, mert az út túloldalán jelenleg csúf bódékban üzemelnek azok a szolgáltatások, amik azelőtt itt, ebben a szép kőépületben voltak. Aminek nem tudom, ki a tulajdonosa, de jó lenne, ha minél hamarabb rendbe tennék és nem lenne a város szégyene!

P.-né