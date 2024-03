Az én történetem a következő: a jogosítványomat kellett meghosszabbítanom, a szükséges egészségügyi igazolást a háziorvosomtól megkaptam, és ismerőseim javasolták, hogy intézzem online a hosszabbítási kérelmem, így sok időt, energiát spórolok meg, hiszen nem kell a kormányablakba személyesen elmenni. Minden intézhető a számítógépen. Így is történt, online benyújtottam a kérelmet, és pár nap múlva már hozta is a postás az új okmányt. Boldog voltam, hogy minden milyen flottul, zökkenőmentesen zajlott.

Igen ám, de mi legyen a régivel?

Kiderült a határozatból, hogy azt 15 napon belül le kell adnom a járási hivatalnál. Azaz nem bármelyik kormányablakban, hanem csak a Kossuth térre vihetem. Tehát az online ügyintézéssel tulajdonképpen öngólt lőttem, hiszen a hivatalba így is úgy is el kell ezek szerint menni, viszont ha nem elektronikusan intéztem volna az ügyet, akkor választhattam volna a hozzám legközelebb eső kormányablakot is. És igaz, hogy nem kellett illetéket fizetnem, mivel interneten igényeltem a jogosítványt, viszont így a taxira többet költöttem, hogy a régit leadjam - az 1500 forintos illeték helyett majdnem 5 ezer forintot fizettem, ennyi a taxi tarifája az otthonomtól a Kossuth térig, majd onnan vissza.

Persze mehettem volna autóval is a belvárosba, de a parkolási nehézségek miatt inkább a taxit választottam, mert a gyaloglás nehezemre esik, és semmi garancia arra, hogy a Kossuth tér közelében meg tudok állni az autómmal. Ha pedig mégis van hely, akkor azért is fizetni kell, és nem keveset. Hát, ennyit az online ügyintézésről.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.