Szeretnék köszönetet mondani a Biokom Nkft., valamint minden illetékes társszerv vezetőjének és illetékes ügyintézőjének. Idén megint "kiválóan" elvégezték a munkájukat, már ami a varjúfészkek eltávolítását illeti. Több esetben jelent meg újságcikk - többek közt a Postabontás és sms rovatokban is - a varjak városban viselt dolgairól, a lakosságot erősen irritáló szennyező tevékenységükről. A Biokom először arra hivatkozott, hogy a természetvédelmi hatóság engedélyére várnak, utána pedig arra, hogy csak a parkolók, járdák, játszóterek felett szedhetik le a fészket. Ez sajnos azonban mind a mai napig nem történt meg, például a Nagy Imre út elején sem.

A varjak sok bosszúságot okoznak

Fotó: Czinege Melinda

Gondolom, talán azért is mert több esetben kérték az itt lakók a terület rendbe tételét. Nem tudok másra gondolni, és csak feltételezem - lehet, hogy nincs igazam - , hogy sértődöttségből, már csak azért sem végezték el Kertváros ezen részén a fészkek leszedését. Továbbra is lehet hallgatni a károgást. Lehet járkálni, a nagy mennyiségű ürülék között. Valahogy, az illetékes hatóságot sem zavarja ez a helyzet. Vagy ha igen, akkor annak sajnos az eredménye nem látszik. Mert úgy tűnik, nem hívja fel az illetékesek figyelmét, hogy időben végezzék el a feladatukat, mert a madarak ürüléke fertőzésveszélyes. A vastag ürülék megszárad, majd a nyitott ablakokon keresztül, szellőztetés közben a szél behordja a port a lakásokba, és ott fertőzést okozhat.

A varjúfészkek eltávolítására január közepétől a költés megkezdéséig, április 30-ig van lehetőség - ennek az időnek tehát a fele már eltelt. Ha április végéig se történik meg a beavatkozás, akkor megint egy évet kell várni - ez esetben egyértelmű, hogy nincs meg a gondosság és az akarat az illetékesek részéről. Elég, ha a jó fizetést és a jó prémiumot, megkapják. Javaslom, hogy a Nagy Imre út elején is szedjék le a fészkeket, a jövő esztendőben pedig mindjárt az év elején kérjék az engedélyt az új fészkek leszedésére, az illetékes hivatal pedig lehetőleg minél hamarabb engedélyezze is azt! Az ÁNTSZ pedig a fertőzésveszély kialakulásának megelőzése miatt figyelmeztesse az illetékeseket, a feladatuk mielőbbi elvégzésére! Amennyiben továbbra is fennmarad a mostani - egyébként tarthatatlan - helyzet, akkor továbbra is azt lehet majd mondani, hogy kár, hogy ilyen vezetők vannak, kár, hogy ők vannak döntésképes helyzetben. Kár, hogy fizetés kapnak az el nem végzett munkájukért. Kár, hogy a lakosságnak kell elviselnie a hanyag munkájuk következményeit.

Mindezeken túl a galambokkal kapcsolatban is olvashattunk panaszokat a Postabontásban az utóbbi napokban - ideje lenne a galambok százainak irtása is, ezek nem védett madarak. Elég csak reggelente megnézni a Varsány utcai élelmiszerüzlet mögötti területet. Tehát, hölgyeim, uraim volna mit tenni!

Név és cím a szerkesztőségben

