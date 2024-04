A Mecsek-oldalban, a Buday Dezső utca felett csodaszép zöldterület található. A fás, ligetes területet gyalogutak keresztezik, a környéken élők közül sokan sétáltatják itt a kutyájukat, vagy csak tesznek egy sétát a friss levegőn, és a fiatalság is előszeretettel tölti itt a szabadidejét. Az erre járók kényelmét padok is szolgálják - össze vannak ugyan firkálva, de amúgy jellemzően épek, használhatók. A parkszerű területen kisebb-nagyobb fák, bokrok is találhatók, köztük vannak frissen ültetetett növények. A minap szomorúan láttam, hogy az egyik facsemete eltörve a földön hevert. Vélhetően a szél okozta a vesztét. Közelebbről szemügyre vettem a fácskát, és sajnos meg kellett állapítanom, hogy a törékenységének a kiszáradás az oka. Mert elültették, de utána a városüzemeltetés már nem gondoskodott arról, hogy életben is tartsák a kis növényt. A területet bejárva több kiszáradt növényt is találtam - ezeket senki nem gondozza? Pedig a Biokom feladata lenne. Talán elfeledkeztek ezekről a fákról, bokrokról?