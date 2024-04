Négy új traffiboxot telepítenek Kaposváron a gyorshajtással leginkább érintett útszakaszoknál, az önkormányzat döntése értelmében - olvastam a hírt a napokban. Az első gondolatom az volt, hogy Pécsett vajon miért nincs hasonló fejlesztés? A város vezetése miért nem hozza meg az ehhez szükséges döntést? Bizonyára a városházán is ismert a tény, hogy a gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet. És ebből a baranyai vármegyeszékhelyen sincs hiány. A hatos út uránvárosi szakaszára például mindenképp indokolt lenne egy ilyen szerkezet kihelyezése. A rendőrök a városszéli hipermarket előtt a szélső sávban gyakorta állítanak ki sebességmérő autót, ezt lehetne egy állandóan ott lévő traffibox-szal helyettesíteni. Ugyanígy a Komlói úton is indokolt lenne egy ilyen eszköz kihelyezése. És ezek létezését nem is kellene titkolni - ahogy a Budai Vámnál és Kozármisleny felé is van a városból kivezető utakon jól látható fix traffipax, úgy a boxok is lehetnének feltűnő helyen. Biztos vagyok benne, hogy a gyorshajtások és ezzel együtt a balesetek száma lecsökkenne ezeken a szakaszokon. A kérdés, hogy amit Kaposváron meg tud tenni ennek érdekében a városvezetés, az Pécsett miért nem történik meg?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.