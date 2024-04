Már virágzik a földeken a repce, pedig ennek még nem lenne itt az ideje - olvashattuk a hozzászólást. Én is meglepődve tapasztaltam, hogy május elejét idéző módon sárgába borult a táj a repceföldeken. Egy hónappal korábban indult meg a virágzás, a szokatlanul enyhe és meleg időjárás következtében. Nem csak ez az egyetlen meglepő jelenség azonban. Sajnos a szúnyogok is már megjelentek. A minap az egyik kertvárosi játszótéren alig lehetett megmaradni, olyan sok volt a vérszívó. Mindez április elején! Mi lesz akkor majd a nyáron?

Emlékszem, Pécsett tavaly is nagyon sok gondot okoztak a szúnyogok, a városüzemeltetés nem kezdte meg időben az irtást, voltak városrészek - többek közt Kertváros is ezek közé tartozott- , ahol nem lehetett napközben se az udvarra kimenni a szúnyogok miatt. Kerti programokat hetekig nem lehetett tervezni, a gyerekeket nem lehetett kivinni a játszótérre és a kutyasétáltatás is komoly próbatételt jelentett.