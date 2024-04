Az igaz, hogy a hétfői napon Pécs jó részét bejártam, de igazoltató rendőrt sehol sem láttam. Egyedül a traffipax dolgozott a Mol telepnél, a benzinkút parkolójában, a kocsik közé bújva sunnyogott. Ez az új szokásuk: akár a szőlőtőkék közé is elbújnak. Valamint a Pláza melletti vasudvarba is be szoktak állni leselkedni. Javaslom, hogy végezzék a munkájukat nyíltan és sokkal aktívabban. A tisztességes emberek részéről nagyobb szimpátiában, elismerésben lesz részük. A gyorsan hajtókat pedig ideje lenne szigorúbban büntetni. Az osztrák sógoroktól lehetne tanulni.

