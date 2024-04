Beköszöntött a jó idő, az elektromos rollereket használók száma is megsokszorozódott. Nem is lenne ezzel baj, ha szabályosan tennék mindezt. Miután többször is azt tapasztaltam az utóbbi napokban, hogy tinédzserek gurulnak ezekkel a kétkerekűekkel, elolvastam az interneten a vonatkozó szabályokat.

Mert úgy emlékeztem, hogy az alsó korhatár 18 év.

És bizony így is van, csak felnőttek bérelhetik ki ezeket a közlekedési eszközöket. De miután minden online történik, gondolom, senki nem is tudja ellenőrizni, hogy az illető, aki felpattan a járműre, hány éves.