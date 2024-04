Gazdátlan a város, olvashattuk a minap a Postabontásban. Sajnos nekem is hasonlók a tapasztalataim. Szeretném felhívni a pécsi városvezetés figyelmét arra, hogy a muromi városrész is Pécshez tartozik! Persze, örülök annak, ha a városunkban felújításokra kerül sor, viszont a saját lakókörnyezetemben azt látom, hogy nálunk még egy rendes út sincs. Ráadásul talán ez a legkisebb probléma. Hiszen itt ivóvíz sincs, de még egy darab közkút se áll rendelkezésre. A közvilágításról meg talán ne is beszéljünk, hiszen az sincs errefelé. Nagyon sokan vagyunk, akik a városnak ebben a részében élünk. Panaszainkra általában az a válasz, hogy ha valamit szeretnénk, akkor terveztessük meg. Amit nem tartok jogosnak. Minek kell vajon történnie ahhoz, hogy Murom is figyelmet kapjon végre, és a legalapvetőbb közszolgáltatások itt is elérhetők legyenek?

