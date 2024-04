A legapróbb falvak is húsvéti díszbe öltöztek, ahogy azt a hírportálon is láthattuk. Ötletes, sok helyen vidám, humoros életképek köszöntik a településekre érkezőket. Pécsett a városháza előtt álló hatalmas hímestojás is különlegességnek mondható, de ennél komolyabb dekorációt évek óta nem nagyon láthatunk a baranyai vármegyeszékhelyen. Ez szerintem szégyen a város vezetőire nézve.