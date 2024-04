Egy város fejlődésének a záloga, ha nem csak a vezetők, hanem minden itt élő állampolgár fejében olyan előremutató gondolatok születnek és kerülnek megvalósításra, amelyek a város fejlődését segítik.

A városnak olyan „portyázó” képviselőkre van szüksége, akik a nép között élnek és reagálnak a település és a választókerületek minden „rezdülésére”. Ehhez az is kellene, hogy bizonyos változtatásokra is sor kerüljön a választási törvényben. Ma egy képviselő mandátuma négy évig tart, nincs lehetőség a lecserélésre még akkor sem, ha az illető „megcsalja” választóit azzal, hogy közben például frakciót vált. Kár az is, amikor a jelölt arra se veszi a fáradságot, hogy elkísérje a neki ajánlást gyűjtőket - ha megtenné, legalább megismerné azt a választópolgárt, akinek a szavazatára igényt tart.

Egy volt, párton kívüli önkormányzati képviselő