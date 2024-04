A Barbakán térnél, az Attila utca felé vezető részen évekig állt egy zöld bódé, ami egy használaton kívüli nyilvános vécét "rejtett". Néhány évvel ezelőtt, az egyik nagyobb havazás alkalmával jeleztem a városüzemeltetésnek, hogy az illemhely felé vezető mintegy 20 méteres járdaszakaszt senki nem takarítja, pedig akkor a csúszásveszély miatt indokolt lett volna. Akkor minden igyekezetem ellenére senki nem tudta a Biokomnál kideríteni, hogy az illemhely kihez tartozik.

Idén azonban megtört a jég - egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy piros Biokomos szalag veszi körbe a létesítményt, kisvártatva pedig azt el is bontották. A szalagból ítélve a városüzemeltetés végezte el a feladatot, tehát nem kizárt, hogy mégis csak hozzájuk tartozott a nyilvános vécé, csak eddig valahogy nem tudtak róla. Ennél azonban nagyobb gond, hogy milyen állapotokat hagytak a bontást követően maguk után: nagyjából egy négyzetméternyi területen fűmagot szórtak el, de az alapot képező betonlapok azóta is rendezetlenül ott hevernek. Borzalmas a látvány, és mindez a belváros egyik legszebb részén. Sajnos ez is mutatja, hogy Pécsett mindent fejetlenül oldanak meg, kifogásolható minőségben - a városnak nincs gazdája, ahogy ezt már többen is szóvá tették a Postabontásban.

