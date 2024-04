Három baranyai kerékpárút is az ország legszebbjei között szerepel, akár el is nyerhetik az Év kerékpárútja címet. Örömteli, hogy vannak ilyen, díjra esélyes bicikliutak is vármegyénkben, viszont sajnos ellenpéldát is lehet mondani. Pécsett a Szigeti úton felfestett kerékpársávot például kifejezetten szerencsétlen megoldásnak tartom. Van olyan része, amikor szinte a semmiből ott terem a kerékpáros az autók mellett, de ennél nagyobb probléma, hogy az út szélessége nem alkalmas arra, hogy ott biztonságos legyen a biciklisek számára a közlekedés. Bizonyára az előírások szerint minden rendben van az út méreteivel, viszont figyelembe kellett volna venni, hogy ez egy rendkívül forgalmas útszakasza a városnak, rengeteg autó közlekedik errefelé, és nem szerencsés, ha az úttest egy jelentős része a bicikliseknek van fenntartva.

A másik, szintén a kerékpárutakkal kapcsolatos észrevételem pedig az Orfű és Pécs közötti szakaszra vonatkozik. Érthetetlen, hogy a bringások egy része miért nem azt használja, és miért az autóúton közlekedik. Talán azért, mert a bicikliutat gyakran gyalogosan kirándulók foglalják el? Vagy mi az indok?

