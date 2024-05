Nem engedték, hogy hivatalos ügyintézésnél a felnőtt ügyfél édesanyja is jelen legyen - olvashattuk a panaszt a Postabontásban. A levél írója a banki ügyintézés viszontagságait is megemlíti, miszerint ott nem jelent problémát, ha az egyik ügyfél hallja, hogy a másik ügyintéző asztalánál milyen információk hangzanak el. Utóbbival kapcsolatban sajnos nekem is vannak negatív tapasztalataim. Két pénzintézetnek is ügyfele vagyok. Sajnos mindkettőre az a jellemző, hogy a személyes ügyintézésre még akkor is várakozni kell, ha előzetesen foglalok időpontot. Így volt alkalmam mindkét helyen megtapasztalni, hogy a banktitok, gyakorlatilag ez esetben egyáltalán nem létezik.