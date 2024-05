Mivel több napon keresztül nem találtam a felületen a leletet, telefonon érdeklődtem a hiányzó dokumentum felől. A telefonban közölték, hogy elfelejtették feltenni az eredményt, valószínű mások leleteivel együtt. Kérték, hogy fáradjak be és írásban kiadják a leletet. Szeretném megkérdezni, hogy ha már ilyen meglepően jól szervezett a felvétel készítésének elvégzése, akkor miért nem működik ilyen jól az értékelés is? Azt is közölték velem, hogy utólag már nem teszik fel a leletet az EESZT-re. Ez így már nem olyan elegáns, arról nem beszélve, hogy egy leletért a város egyik végéből a másikba kell utazni, a mai üzemanyag árak mellett. Kicsit az alfonzói jelenet jutott eszembe, a szépen felterített asztal és a rajta lévő kiskanál esete. Így már nem olyan elegáns a történet!

Név és cím a szerkesztőségben