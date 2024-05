Szinte lehetetlen az orvoshoz időpontot kérni, ugyanakkor a folyosó üres, senki sem várakozik a rendelők előtt - olvashattuk a Postabontásban. Joggal vetődik fel a kérdés - amit a panaszos is megfogalmaz írásában -, hogy akkor miért csak hónapokra előre lehet időpontot kapni. E dilemmával kerültem szembe én is. A helyszín egy baranyai kisváros, a labor előtti terület. Kezemben a vérvételre szóló beutalóval várakoztam, hogy időpontot kérjek. Kb. negyed óra várakozás után - mivel nem jött ki senki, és mint jól nevelt állampolgár, eleget téve a felhívásnak, nem kopogtam - hívtam a megadott telefonszámot. Azonnal felvették, majd közöltem, hogy időpontot kérnék, de egyébként az ajtó előtt várakozok. Így személyesen értesültem a következő heti pénteki időpontról. Mivel a rendelőben tovább tartózkodtam, rálátásom volt a laborra - amíg ott voltam, egy lélek se ki, se be nem ment. Felmerült bennem, hogy ha ennyi ideig senkit sem kellett ellátni, akkor miért nem lehetett az én pár perces vértelemet megejteni.

A kapott időpontban végül nem tudtam fontosabb elfoglaltságom miatt megjelenni, ezért telefonon új időpontot kellett kérnem, és kaptam is a következő hétre, Ekkor korábban mentem - szándékosan -, senki sem volt előttem, ezért a kapott időpontnál korábban megtörtént a vérvétel.

Ugyanaz fogalmazódott meg bennem, mint a Postabontásban hasonló témában megjelent cikk írójában: ha kevés a beteg - amit az üres váróterem bizonyít -, akkor miért kell heteket, esetleg hónapokat az időpontra várni? A másik kérdés, hogy a pár perces vérvételt első alkalommal, ott jártamkor miért nem végezték el, ha rajtam kívül senki se várakozott a laborba?

Kovács