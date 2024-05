Újabb és újabb üzletekben nyílnak önkiszolgáló pénztárak. Úgy tűnik, elkerülhetetlen, hogy ezek használatát mindenki megtanulja. Egyre több helyen azt is tapasztalom, hogy ezek a kasszák csak bankkártyát fogadnak el. Márpedig én a készpénz híve vagyok. Tudom, maradi hozzáállás, de nekem így a kényelmes. Többek közt azért is, mert nap mint nap hallani, hogy a bankkártyákkal való visszaélések mennyire gyakoriak, újabb és újabb trükköket találnak ki a csalók, hogy a gyanútlan áldozatok pénzét megszerezzék. Ez is az oka annak, hogy a készpénz használatában jobban bízom.

Így azonban sokszor hátrányos helyzetben érzem magam, mert hiába állok sorban az önkiszolgáló kasszánál, ha a háromból kettőnél csak bankkártyával tudok fizetni. Ráadásul, ha a péksüteményeket nem lehet ellátni vonalkóddal, hanem azokat a pénztárgépen kell beazonosítani, minden esetben kell segítséget kérnem. Mert a kakaós és fahéjas csiga, vagy a zsemleféleségek között nem mindig látható az egyértelmű különbség. Az önkiszolgáló kasszáknál a pénztárosok munkáját végzi a vevő. Kényszerűségből.

