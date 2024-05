Emelkedett az ittasan okozott balesetek száma Baranyában tavaly az egy évvel azelőttihez képest, és arányuk is nagyobb, mint az országos átlag - olvashattuk az elgondolkodtató tájékoztatást a minap. A cikk arra is kitér, hogy a sebesség nem megfelelő megválasztása, és az elsőbbség meg nem adása miatt következett be a legtöbb baleset.

A Postabontásban rendszeresen visszatérő kérdés, hogy miként lehetne megelőzni ezeket a baleseteket.

Mert az látható, hogy a közlekedési morál semmit nem javul. Továbbra se hajlandók sokan komolyan venni a zéró toleranciát: ismerőseim körében is vannak, akik sajnos úgy gondolják, egy sör, vagy egy pohár bor még belefér, az nem befolyásolja az autóvezetést. Ha igazuk lenne, akkor nem kellene a szigorú szabályozás. És a statisztika ezek szerint azt mutatja, hogy nincs igazuk: az alkohol tompítja a figyelmet, a reflexeket, ezt mindenki tudja. Márpedig ezekre van a legnagyobb szükség az autóvezetésnél.

És ami szintén figyelemre méltó adat, hogy a sebesség nem megfelelő megválasztása is az első a balesetek okai között. Ami, gondolom, leginkább gyorshajtást jelent. Naponta autózom Pécs és Mohács között. Nem telik el úgy nap, hogy ne száguldana el valaki mellettem, őrült sebességgel. Lehet, hogy öt- tíz kilométerenként kellene traffipaxot kihelyezni?!

