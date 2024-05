Egyvalamire nem, hogy kevés a gépkocsivezető. Akkor, amikor a végállomáson várakozó autóbuszok vannak. A regnáló, vagy képviselőségre pályázó országgyűlési képviselőknek azon kellene mesterkedni, hogy ha már a MÁV-ot és a Volán vállalatot sikerült összevonni, akkor ebbe a közös állami vállalatba a helyi közlekedési vállalatot is be kellene vonni. Minden egyszerűbbé válna. Megszűnne a párhuzamosság, a túlzsúfoltság a közutakon. Csökkenne az azonos útvonalon egymást „kergető” járatok száma, a gépkocsivezetők közti bérkülönbség is eltűnne.

T. F.

