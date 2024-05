Teljesen értelmetlen így a felfestés.

Vagy pedig nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki itt kerekezzen. Ez hasonlóan értelmetlen megoldás, mint amit egyre gyakrabban a parkolókban is tapasztalunk: meghatározott számú férőhelyet festenek fel, de arra már nincsenek tekintettel, hogy azok használhatók is legyenek a nagyobb méretű személyautók számára is. Így sokan másfél helyet kénytelen elfoglalni. Miért nem lehet a felfestést eleve úgy tervezni, hogy az használható parkolóhelyeket, illetve kerékpársávokat eredményezzen?!

Név és cím a szerkesztőségben