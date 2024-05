Rendkívül megrázók ezek a történetek, és felvetődik automatikusan a kérdés: a szülők vajon hogy nevelik ezeket a bántalmazó gyerekeket, akik nemcsak agresszívek, de gonoszak és kegyetlenek is egyben. Híve lennék annak, hogy ilyen esetekben a szülőt is vonják büntetőjogi felelősségre, ahogy ezt - ismereteim szerint - az USA-ban is teszik. Mert igenis felelősek a szülők azért, ha gyermekük ilyen tettekre vetemedik.