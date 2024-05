Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért én is telefonáltam a budapesti központba. Mint kiderült, ott volt minden nyomtatványom, a gond az volt, hogy az ügyintéző rossz űrlapot töltött ki.

Adatváltozás bejelentőt, adategyeztetés helyett. Amit egyébként a személyes ügyintézéskor én is észre vettem, csak, hát bíztam abban, hogy a biztosító alkalmazottja tudja, mit csinál. Ezek szerint nem tudja. Most tehát ismételten be kell mennem, ehhez autóba kell ülnöm - mindez pénz, idő. Megengedhetetlennek tartom, hogy egy ügyintéző ennyire felkészületlen és pontatlan legyen. Ráadásul ugyanezek az alkalmazottak pénzügyekkel, megtakarításokkal is foglalkoznak. Ahol a pontatlanságnak zsebre menő következményei lehetnek!

