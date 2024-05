Negyvenmillió forintból épül zebra, olvashattuk a megdöbbentő számadatot. Úgy gondolom, hogy ennyi pénzből akár egy felüljárót is lehetett volna építeni a kérdéses útszakasz fölé. Ez vajon nem jutott eszébe a városvezetésnek? Ráadásul, ha majd elkészül ez az elképesztően drága gyalogátkelőhely, bizonyára nem telik el majd sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: közlekedési lámpa se ártana hozzá, hogy a gyalogosok számára valóban biztonságos legyen az áthaladás. Ami szintén sok sok millió forintba fog majd kerülni. Mi értelme így ennek?

És ha már gyalogátkelőknél tartunk: a Bálicsi úton és az Angster úton is furcsa, tákolmányszerű táblák jelentek meg a napokban az út szélén, amelyek arról adnak hír, hogy itt hamarosan zebra épül, ráadásul az önkormányzat saját költségvetéséből. Mert, mint a táblán olvasható, ezt ígérték, és most teljesítik. Nagyot nevettem magamban, amikor elolvastam, mit üzen a tábla. Érdekes, az elmúlt években ez valahogy nem jutott a városvezetés eszébe, hogy erre a részre gyalogátkelőhely kellene. Pedig a Postabontásban is többen jelezték már, hogy indokolt lenne egy zebra felfestése. Most, a választások előtt egy hónappal valahogy mégiscsak találtak forrást ennek a megvalósítására. Hogy ezt miért kell táblán hirdetni? Nem nagyon értem. Csak arra tudok gondolni, hogy vélhetően az elkövetkezendő négy hét nem lesz elég arra, hogy a gyalogátkelő meg is valósuljon, tehát az ígéret tulajdonképpen - vélhetően - ígéret marad. Ha mégsem, akkor is nevetségesek tartom, hogy az utolsó pillanatban vágnak bele egy ilyen fejlesztésbe.

