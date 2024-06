Minden nyáron hangsúlyozzák, hogy a legnagyobb melegben sem szabad fürdeni a szökőkutakban. Ez több okból kifolyólag nem ajánlott, és sok helyen tiltott is. A vízben baktériumok, vírusok és egyéb kórokozók lehetnek, amelyek betegségeket okozhatnak. A vizet gyakran vegyszerekkel kezelik, hogy megakadályozzák az algák elszaporodását. Ezek a vegyszerek a szembe vagy szájba kerülve, netán a bőrrel érintkezve irritációt, allergiás reakciót vagy akár mérgezést is okozhatnak. Arról nem is beszélve, hogy a nedves felületek csúszósak lehetnek, ami könnyen balesetet okozhat.