Úgy gondolom, kár cikkezni varjú ügyben, hiszen így is-úgy is túljárnak az eszünkön. Védett madár, talán még örülnünk is kellene a jelenlétüknek. Minden évben egyre többen vannak, ürülékükkel komoly károkat okoznak az autóinkon, vastag szemétréteget ügyeskednek ki a különböző szemetes kukákból és konténerekből, s valljuk be, jól élnek. Amíg a varjútrágya értékesebb egy autó százezres tételű lakkozásánál, nincs miről beszélni.