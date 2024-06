A hulladékgyűjtőket elvitték, és a zöldjáratot is megszüntették. Most akkor mihez kezdjünk?! Nem csak a zöldhulladék elszállításának elmaradásából, de a tömegközlekedés hiányosságaiból azt lehet leszűrni, hogy ez a városrész mostoha a városvezetés számára. A helyi járatok is csak nagyon ritkán járnak, sokkal sűrűbb buszközlekedésre lenne szükség és igény. Előrelépés helyett azonban csak a visszafejlődést tapasztaljuk. Sajnálatos módon.

