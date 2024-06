Egyben megjegyezve, hogy bár nem él Kertvárosban, ezért napi tapasztalatai nincsenek, mégis túlzónak tartja a városrészben lakók reakcióit a varjakkal kapcsolatban.

Kertvárosiként a következőkről tudok beszámolni: a hétvégéink általában vidékre meneküléssel teltek az elmúlt időszakban az Expo rendezvények miatt. Most már a hétköznapjaink is zajban telnek a sok, döntési helyzetben lévő ember közömbössége miatt. Napi és éves szinten is anyagi kárt okoznak nekem, mert a melegben, a zárt ablakok miatt a klíma működik, ami áramfogyasztást generál. Akkor is működtetni kell, ha egyébként szellőztetni tudnánk. A vidékre autózás szintén plusz költséggel jár. Szóval, a regnáló urak éves szinten szép kis pénzt vesznek ki a zsebemből.